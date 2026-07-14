В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 28-32°.

Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 35-38, местами до 40° тепла, в горах ночью — 14-18, днем — 24-29° тепла.