Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me в браузерах перестали работать по всему миру. Причиной стали ограничения, установленные оператором доменной зоны .me. Мессенджер перешел на формат ссылок telegram.me, обратило внимание издание «Код Дурова».

По данным портала, 13 июля 2026 года запись о домене была обновлена: в актуальных данных WHOIS у t.me появился статус serverHold.

Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — международная некоммерческая организация, созданная для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования интернета), статус serverHold устанавливается оператором реестра доменной зоны и означает, что домен больше не активирован в DNS.

«Фактически адрес сохраняется за владельцем, но перестает преобразовываться в IP-адрес и становится недоступным пользователям», — пояснили в издании.