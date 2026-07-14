Родители должны понести ответственность за халатное вождение скутеров и электросамокатов несовершеннолетними, наезжающими на пешеходов. Так заявил Minval эксперт по вопросам транспорта Эльмаддин Мурадлы, предлагающий внести соответствующие поправки в законы, регулирующие использование подобных транспортных средств несовершеннолетними.

Отметим, что в Азербайджане к управлению электрическим самокатом допускаются лица старше 14 лет. При этом общество выступает за повышение возрастного ценза из-за повышенной травматичности среди водителей и пешеходов, на которых наезжают самокатчики.

Мурадлы подчеркнул, что сегодня ключевая проблема заключается в безответственном отношении родителей и других взрослых, допускающих детей к управлению электросамокатами.

«Несовершеннолетний не может самостоятельно арендовать электросамокат — для этого необходимы удостоверение личности и банковская карта взрослого. Если ребенок пользуется арендным самокатом, значит, кто-то из родителей или родственников сознательно создал для этого условия. Именно эти люди должны нести ответственность», — заявил он.

Эксперт предлагает закрепить на законодательном уровне ответственность для взрослых, которые предоставляют несовершеннолетним доступ к электросамокатам. По его мнению, именно штрафы и другие строгие меры воздействия в отношении родителей смогут существенно сократить число подобных нарушений.

«Если человек знает, что за передачу самоката ребенку ему грозит крупный штраф или иное наказание, он десять раз подумает, прежде чем подпустить несовершеннолетнего к транспортному средству или дать ему банковскую карту. Это станет куда более эффективной профилактической мерой», — считает Мурадлы.

Он также отметил, что к контролю за соблюдением правил должны подключаться не только сотрудники дорожной полиции, но и другие подразделения полиции, несущие службу на улицах, чтобы нарушения выявлялись оперативно и пресекались на месте.

Между тем в ряде стран уже ввели запрет на самокаты. Мурадлы привел опыт Франции, где, несмотря на развитую инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности, власти также столкнулись с серьезными проблемами безопасности.

«Посмотрите на Францию. В Париже создали все условия для использования электросамокатов, развивали соответствующую инфраструктуру, однако впоследствии были вынуждены отказаться от прокатных самокатов. Даже в такой стране не смогли полностью решить проблемы, связанные с нарушением правил и безопасностью. Это показывает, что одними запретами или инфраструктурой вопрос не решается», — отметил эксперт.

По словам Мурадлы, Азербайджану необходимо учитывать международный опыт, однако основной акцент следует делать на повышении ответственности пользователей и взрослых, которые допускают использование электросамокатов несовершеннолетними.

«Главная проблема — не самокат как средство микромобильности, а отношение к нему. Дети воспринимают его как игрушку, а взрослые сами создают условия для нарушений. Именно с этим необходимо бороться в первую очередь», — подчеркнул эксперт

Надо сказать, что в разных странах возрастной ценз для езды на самокате существенно отличается. Так, в Италии пользоваться электросамокатами можно с 14 лет, в Финляндии и Дании — с 15 лет, в Ирландии — с 16 лет, а на Мальте — только с 18 лет. В ряде государств возрастные ограничения были ужесточены после роста числа ДТП с участием детей и подростков.

В Азербайджане же никто не проверяет возраст самокатчиков. Отмечается, что соблюдение возрастных ограничений требует участия правоохранительных органов.

В свою очередь AYNA в целях профилактики уже проводит разъяснительные работы. В частности, в ряде городских школ для учащихся 10–11-х классов были организованы семинары, посвященные безопасному использованию средств микромобильности и правилам дорожного движения.

На деле возраст несовершеннолетних самокатчиков проверяется только визуально, да и то в случае совершения ими какого-либо ДТП.

По словам заведующего отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, майора полиции Тогрула Насирли, согласно требованиям законодательства, управлять малыми электрическими транспортными средствами могут лица старше 14 лет. Как правило, когда они водят внутри жилых кварталов, никаких сложностей не возникает. Но, когда их останавливают, если выявляется факт нарушения правил, то с их родителями проводятся профилактические беседы.

Он отметил, что в последнее время наездов самокатчиков на пешеходов стало чуть меньше, однако эта проблема никуда не делась. В целом же, наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и скутеров. Несовершеннолетние водители также входят в общую статистику.

«Сегодня для предотвращения ДТП, которые могут произойти с участием малых электрических транспортных средств, регулярно проводятся контрольно-профилактические мероприятия. Несмотря на административные и профилактические меры, с сожалением должен отметить, что некоторые водители, управляющие этим типом транспорта, по-прежнему игнорируют правила дорожного движения, что в итоге приводит к нежелательным последствиям», — говорит полицейский, напомнив, что самокатчики, как и водители других транспортных средств, должны серьезно соблюдать правила. В частности, они обязаны ездить по спецполосам, не создавая опасность для пешеходов на тротуарах.