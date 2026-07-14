Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм — сестру покойного сенатора Линдси Грэма — временным членом Сената США после смерти многолетнего законодателя.

«Линдси всю жизнь заботился о своей младшей сестре. Для меня большая честь попросить Дарлин продолжить его работу», — заявил Макмастер.

64-летняя Дарлин Грэм сказала, что брат всегда был рядом с ней, и теперь она хочет быть рядом с ним, завершив его миссию.

Президент Дональд Трамп ранее поддержал это назначение, назвав его «прекрасной данью памяти Линдси, который очень любил свою сестру». Дарлин Грэм будет исполнять обязанности сенатора до окончания срока полномочий брата в начале января.

Параллельно Трамп обсуждает кандидатов от Республиканской партии на полный шестилетний сенатский срок. По данным источников, он рассматривает возможность поддержать конгрессмена Рассела Фрая из Южной Каролины.

В Белом доме подчеркнули, что до официального заявления президента любые сообщения о будущем кандидате остаются лишь предположениями. Сам Фрай отказался обсуждать возможное участие в кампании, отметив лишь, что Линдси Грэм был его другом и заслуживает достойной памяти.