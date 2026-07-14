Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение, поддерживать ли инициативу об ужесточении санкций против России. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы говорим о том, что очень скоро примем решение по этому вопросу», — сказал Трамп.

Ранее CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп поддержит пакет санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения высоких пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.