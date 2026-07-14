Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с советником директора Управления коммуникаций Администрации президента Турции Борой Байрактаром и вице-президентом и главным редактором агентства «Анадолу» Юсуфом Озханом.

На встрече гости поблагодарили за приглашение на Шушинский глобальный медиафорум и высокий уровень организации мероприятия, передает Азертадж.

Хикмет Гаджиев подчеркнул важность платформы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, затронул различные аспекты сотрудничества в этом направлении. Также обсуждались вопросы, связанные с совместной борьбой Азербайджана и Турции с дезинформацией, применением технологий искусственного интеллекта в медиа, координацией деятельности в рамках Организации тюркских государств и реализацией совместных медиапроектов.