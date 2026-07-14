Страны Евросоюза отказались от введения эмбарго на российскую рыбу в новом пакете санкций из-за ее геополитического значения, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции.

«Во-первых, что касается рыбы. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой сфере, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. То есть рыба — это реально то, что осложняет все важные процессы», — отметила Каллас в ответ на вопрос журналиста об исключении рыбы из антироссийских санкций.

По ее словам, страны — члены ЕС предлагают разные меры для давления на Россию и некоторые из них приходится исключать из итогового пакета санкций.

«Всегда хорошо выходить с сильными предложениями — чем сильнее, тем лучше, мы же знаем, что что-то потом все равно вычеркнут. Так что в итоге у нас все равно останется крепкий пакет», — добавила глава евродипломатии.