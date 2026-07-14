Президент США Дональд Трамп заранее одобрил проведение Саудовской Аравией военной операции против контролируемого хуситами аэропорта в Сане. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, целью удара было нанести поражение до прибытия в аэропорт самолета, на борту которого, предположительно, находилось руководство йеменского шиитского движения «Ансар Алла».

Как утверждает Axios, перед началом операции Эр-Рияд обратился за поддержкой к Вашингтону. Во время телефонного разговора Трамп выразил одобрение планируемым действиям, после чего саудовская сторона нанесла удар по объекту.

Издание отмечает, что операция стала одной из наиболее необычных совместных инициатив США и Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов.

После атаки представитель политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед аль-Фарах заявил, что Вашингтон подталкивает Саудовскую Аравию к прямому вооруженному противостоянию с хуситами.