Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что одной из ключевых тем международной повестки становится влияние социальных сетей на детей и подростков.

Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил, что правительства по всему миру ищут баланс между обеспечением свободы выражения мнений и доступа к информации и защитой несовершеннолетних от вредного контента, кибербуллинга, алгоритмов, вызывающих зависимость, и психологических рисков, передает Азертадж.

Речь идет не об ограничении технологий, а о защите детей и обеспечении того, чтобы цифровые инновации развивались одновременно с цифровой ответственностью. Каждое общество должно найти баланс между инновациями, безопасностью, родительской ответственностью и правами личности. При этом универсального решения не существует, однако общей задачей всех стран остается защита благополучия подрастающего поколения».