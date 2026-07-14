ФСБ заявила, что к подготовке атаки беспилотников на стратегическое предприятие в Московской области причастен блогер и рэпер Киевстонер (Альберт Васильев).

По версии спецслужбы, СБУ планировала дистанционно запустить 35 FPV-дронов, которые были контрабандой ввезены в Россию и спрятаны в партии испанской керамической плитки.

В ФСБ сообщили, что арендатор ангара, где хранились беспилотники, был завербован украинской стороной и при задержании оказал вооруженное сопротивление, после чего был убит ответным огнем. Предполагаемый исполнитель атаки задержан, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Также, по данным ведомства, в подготовке операции участвовали двое граждан Молдавии, покинувших Россию после выполнения задания, а несовершеннолетних использовали для активации SIM-карт.