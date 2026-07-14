По меньшей мере три человека погибли в результате ударов США по городу Бендер-Аббас и району Хаджиабад в иранской провинции Хормозган. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, также были зафиксированы взрывы в городах Махшехр и Абадан. Подробности о характере ударов и возможных разрушениях пока не приводятся.

Кроме того, агентство Tasnim сообщило о взрывах в городах Бушир и Чогадак.

09:12 Военнослужащие Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) завершили очередную волну ударов по Ирану.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.

По данным CENTCOM, в течение пяти часов были нанесены удары по Бушеру, Чабахару, Джаску, Конараку, острову Абу-Муса и Бендер-Аббасу с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана по нанесению ударов по коммерческому судоходству.

В ходе операции американские военные применили высокоточные боеприпасы для поражения иранских систем береговой обороны, ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов и объектов военно-морской инфраструктуры.

В настоящее время на Ближнем Востоке дислоцированы более 50 тысяч американских военнослужащих. В CENTCOM заявили, что силы США сохраняют высокий уровень боевой готовности и готовы выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, Иран заявил об ударах по американской военной базе и военному кораблю в Кувейте.

По утверждению иранской стороны, объекты американской военной базы были атакованы с помощью беспилотных летательных аппаратов, а американский военный корабль — крылатыми ракетами.