Азербайджан полностью поддерживает создание Центра передового опыта Организации экономического сотрудничества D-8 в сфере медиа и придает большое значение своему членству в объединении, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан придает большое значение членству в D-8. Надеемся, что страны организации будут активно обращаться в Центр совершенства медиа», – сказал Гаджиев на презентации стратегии Центра совершенства медиа D-8 (D-8 Media Excellence Center).

Помощник президента Азербайджана поблагодарил государства — члены организации за поддержку инициативы Баку по созданию центра, реализованной под руководством главы государства. По его словам, Центр станет площадкой для взаимодействия журналистов и представителей средств массовой информации государств — членов D-8.

«Мы считаем, что тренинги и сотрудничество в сфере медиа, а также ценное взаимодействие между нашими медиа-организациями будут в числе приоритетов», – добавил Гаджиев.

Он также сообщил, что к числу ключевых направлений работы Центра относятся борьба с дезинформацией, применение инструментов искусственного интеллекта в медиа и ряд других сфер.