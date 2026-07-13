Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 июля встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана. В ходе встречи стороны подчеркнули значение очередного выпуска бакинского филиала Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Было отмечено, что филиал, играющий важную роль в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, является одним из успешных примеров азербайджано-российского сотрудничества. Собеседники также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в сферах здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко, а также ректор Бакинского филиала вуза Азиз Алиев.