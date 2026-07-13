В первом полугодии 2026 года «Женская горячая линия», действующая при поддержке Azercell, продолжила работу по защите прав женщин, обеспечению их безопасности и социального благополучия. За отчетный период количество обращений, поступивших в службу, почти вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о росте доверия к сервису и его доступности для женщин, нуждающихся в поддержке.

С января по июнь 2026 года на «Женскую горячую линию» поступило около 2500 обращений.

Значительная часть обращений была связана с оказанием психологической поддержки и случаями насилия. За отчетный период 548 женщин обратились за помощью в связи с различными формами насилия, включая физическое, психологическое и сексуальное насилие, пренебрежение, социальное и бытовое насилие, а также кибербуллинг. При этом 45 обращений были связаны с кибербуллингом, что отражает растущую актуальность проблемы цифрового насилия. В ряде случаев было установлено, что женщины одновременно подвергались нескольким формам насилия. Каждое обращение рассматривалось индивидуально: заявительницам предоставлялась комплексная психологическая, юридическая и социальная поддержка, а при необходимости работа велась во взаимодействии с профильными государственными органами и партнерскими организациями.

Согласно статистике, 698 обращений были связаны с оказанием психологической помощи, 384 — с юридическими консультациями, 233 — с предоставлением убежища. Еще 171 обращение касалось сложностей, возникающих в процессе расторжения брака, 127 — социально-материальных вопросов, 113 — иных социальных проблем.

За отчетный период также было зарегистрировано 98 обращений, связанных с суицидальными мыслями, и 54 обращения, касавшихся различных форм эксплуатации и уязвимого положения женщин. Кроме того, поступило 38 обращений по вопросам реализации права на здравоохранение и 33 — по вопросам образования.

Большинство обращений за юридической помощью касалось предоставления правовых консультаций, получения охранного ордера, случаев принудительного брака, а также других вопросов, связанных с защитой прав женщин.

«Женская горячая линия» была создана в 2022 году по инициативе Azercell и функционирует в сотрудничестве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Общественным объединением социальных инициатив «Ümidli Gələcək». Получить помощь можно круглосуточно по короткому номеру 116111, а также через официальные страницы службы в Facebook и Instagram. Звонки на номер 116111 бесплатны для абонентов Azercell.

Кроме того, платформа oflaynqadinlar.az предоставляет женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или находящимся в группе риска, доступ к информации о порядке действий в случаях насилия, психологического, экономического и других форм давления в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также сведения о действующих механизмах поддержки и возможностях защиты своих прав.