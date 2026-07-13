В Центральном банке Азербайджана предложили законодательно установить ответственность за передачу банковских карт третьим лицам, поскольку такие карты нередко используются в мошеннических схемах.

С такой инициативой выступил старший специалист Департамента платежных систем и развития продуктов ЦБА Эльвин Джуваров, передает Report.

По его словам, мошенничество в финансовой сфере чаще всего происходит по трем схемам: через кражу конфиденциальных данных клиента, психологическое давление, заставляющее человека самостоятельно переводить деньги злоумышленникам, а также с использованием банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Джуваров отметил, что некоторые граждане за небольшое вознаграждение открывают банковские карты на свое имя и передают их другим людям, не осознавая, что становятся участниками преступной схемы.

В ЦБА считают, что решить проблему поможет введение законодательной ответственности за передачу платежных инструментов третьим лицам. В качестве примера был приведен опыт России, где за такие действия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.