Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) и компания Azerconnect Group подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение оперативности оказания медицинской помощи и внедрение современных цифровых технологий. Об этом сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Согласно соглашению, планируется расширить технологические возможности колл-центра службы скорой медицинской помощи «103» за счет внедрения усовершенствованных навигационных решений на основе искусственного интеллекта.

Новые технологии позволят более точно определять местоположение обратившихся за помощью граждан, оптимизировать маршруты движения бригад скорой помощи и сократить время их прибытия к месту вызова.

Исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов отметил, что проект направлен на повышение качества медицинских услуг и уровня удовлетворенности граждан.

«Наша цель — обеспечить развитие службы экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с современными требованиями, чтобы жители страны могли получать помощь максимально оперативно. Реализуемые меры цифровой трансформации позволят эффективнее использовать ресурсы, улучшить координацию работы бригад скорой помощи и сократить время прибытия на место происшествия», — подчеркнул он.

Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов, в свою очередь, заявил, что новые технологические решения помогут сделать медицинские услуги более быстрыми и ориентированными на потребности граждан.

Кроме того, в рамках сотрудничества стороны намерены внедрить автоматический анализ голосовых вызовов, поступающих на номер «103», а также интеллектуальные сервисы, способные предоставлять информацию и услуги с учетом поведения и потребностей пользователей. В TƏBİB отметили, что партнерство предусматривает и реализацию других инновационных решений в сфере цифровизации экстренной медицинской помощи.