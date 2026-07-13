Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика президента США Дональда Трампа кардинально отличалась от подходов предыдущих американских администраций и способствовала продвижению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, в период оккупации Карабаха прежние администрации США вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ стремились сохранить конфликт в замороженном состоянии, используя его как инструмент влияния на Баку и в определенной степени на Ереван.

Президент отметил, что администрация Трампа заняла принципиально иной подход, сосредоточившись на достижении мира. По его словам, на завершающем этапе переговоров американская сторона сыграла существенную роль, поддержав позицию Азербайджана, в том числе по вопросу создания Зангезурского коридора, и убедив Армению в необходимости подписания мирного соглашения.

Алиев также сообщил, что маршрут TRIPP, названный в честь Дональда Трампа, откроет новые возможности для региона, а практическая реализация проекта начнется уже в текущем году. По его словам, проект будет способствовать укреплению безопасности на Южном Кавказе.

Президент выразил благодарность команде Трампа, включая специального представителя США Стива Уиткоффа, за вклад в продвижение мирного процесса.