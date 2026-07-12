Американский обозреватель и юрист Харрисон Касс, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры, в статье для журнала The National Interest сравнил военно-воздушные возможности Азербайджана и Армении. По его оценке, значительное превосходство Баку в авиации, беспилотниках и высокоточном вооружении не оставляет Еревану шансов в случае нового воздушного противостояния.

Касс ранее публиковался в Tablet, City Journal, The Hill, The Spectator и The Cipher Brief. Он получил юридическое образование в Университете Орегона и степень магистра Нью-Йоркского университета.

Как отмечает автор, преимущество Азербайджана начинается уже с базовых показателей. Население страны составляет около 10,69 млн человек, тогда как в Армении проживают лишь 2,96 млн. ВВП Азербайджана оценивается примерно в 76 млрд долларов, Армении — в 31,87 млрд долларов. Это дает Баку значительно больше возможностей для финансирования армии и приобретения современных вооружений.

Разрыв особенно заметен в военно-воздушных силах. Азербайджан располагает примерно 167 самолетами и вертолетами, не считая беспилотников, тогда как армянский авиапарк насчитывает около 70 единиц. Численность личного состава азербайджанских ВВС составляет порядка 15 тыс. военнослужащих против примерно 5 тыс. у Армении.

Основу боевой авиации Азербайджана составляют истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и поступающие на вооружение современные JF-17 Thunder. В составе ВВС также имеются транспортные самолеты Boeing 767, Ил-76 и C-27J Spartan, учебные самолеты и крупный вертолетный парк.

Однако главным преимуществом Баку автор называет беспилотные системы. Турецкие Bayraktar TB2 обеспечивают продолжительную разведку и нанесение высокоточных ударов, а израильские Harop и SkyStriker способны поражать важные объекты и подавлять системы противовоздушной обороны.

Армения располагает лишь четырьмя многоцелевыми истребителями Су-30СМ, а также самолетами Су-25, учебной авиацией и вертолетами Ми-17, Ми-24 и Airbus H145. При этом, по мнению Касса, Еревану не удалось в полной мере реализовать возможности Су-30 из-за проблем с вооружением, инфраструктурой управления и координацией боевых действий.

Автор напоминает, что именно беспилотники и барражирующие боеприпасы сыграли решающую роль во Второй Карабахской войне. Азербайджан использовал их для постоянного наблюдения за полем боя, обнаружения позиций противника, уничтожения бронетехники, артиллерии, логистических объектов и радиолокационных станций.

С тех пор Баку продолжил вкладывать средства в турецкие и израильские оборонные технологии, формируя армию, ориентированную на постоянную разведку, радиоэлектронную борьбу, точечные удары и подавление ПВО. Армения же, как утверждается в статье, остается зависимой от стационарных радаров, традиционных зенитных комплексов и советской военной доктрины.

По оценке Касса, в случае нового конфликта без внешнего вмешательства сочетание современных истребителей, многочисленных беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств подавления ПВО позволит Азербайджану быстро завоевать господство в воздухе и нанести Армении поражение.

Именно поэтому, заключает он, мирное урегулирование стало наиболее благоприятным сценарием для Армении.