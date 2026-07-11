На Кубе во второй раз за пять дней произошло общенациональное отключение электроэнергии. Государственная энергетическая компания UNE (Unión Eléctrica UNE) в пятницу, 10 июля, сообщила в Facebook, что «полное отключение Национальной электроэнергетической системы» зафиксировано в 16:30 по местному времени.

Позднее в компании уточнили, что в 15:55 (21:55 мск) произошла авария на линии в 220 кВ, соединяющей Санта-Клару и Санкти-Спиритус. Это привело к сбою в Национальной энергосистеме, отключению нескольких тепловых энергоблоков и колебаниям параметров в низковольтных сетях. В совокупности данная динамика и привела к полному отключению электроэнергии, добавили в UNE

Речь идет уже о четвертом блэкауте с начала 2026 года, напомнило агентство AFP.

Куба испытывала трудности с энергоснабжением еще до того, как в январе президент США Дональд Трамп ввел нефтяную блокаду против Гаваны. Блокировка усугубила нехватку топлива на электростанциях. Кроме того, в кубинской энергосистеме из-за устаревшего оборудования постоянно происходят сбои.