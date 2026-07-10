Глава МИД Турции Хакан Фидан предположил, что к концу текущей недели Иран и США смогут урегулировать разногласия вокруг Ормузского пролива.

«Открытие Ормузского пролива было одним из важнейших условий, и стороны действовали соответственно, но с различным пониманием этого процесса на практике. Одна из сторон увидела, что что-то происходит без ее ведома, произошли атаки на суда, началась эскалация, блокировка пролива. Регулирование прохода в проливе должно основываться на общем понимании. Со вчерашнего дня после дипломатических усилий между сторонами наступил период молчания. И сейчас нужно урегулировать проблему, снова обеспечив взаимопонимание. Я думаю, что решение разногласий относительно прохода в проливе может быть найдено к выходным», — сказал Фидан в эфире телеканала TRT.

Он также отметил, что проблема прохода по проливу затрагивает интересы нескольких сторон. «С одной стороны находится Иран, с другой — Оман. У Ирана есть свои права в международных водах, в 12-мильной зоне. У Омана то же самое. И между ними есть еще один участок длиной около 20 миль. Нужно решить вопрос об использовании этих зон», — пояснил он.