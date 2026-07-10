Условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав сообщества. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

«Ключевым условием всегда являются санкции против России. Это единственное условие. Что касается России и Беларуси, поскольку мы не ввели три четверти санкций против Беларуси, мы [фактически] не ввели их против Беларуси. Мы не хотели вводить санкции против белорусского руководства», — сказал Вучич.

«Всегда будет что-то еще», — подчеркнул президент, отвечая на вопрос о том, приняли бы Белград в ЕС сразу в случае присоединения к антироссийским санкциям. По его словам, в таком случае возник бы вопрос о проблеме Косова и Метохии.