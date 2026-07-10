Колумбия рассматривает Азербайджан как важного партнера на Южном Кавказе и в Евразийском регионе и рассчитываем продолжать укреплять отношения.

Об этом посол Колумбии в Азербайджане Нельси Ракель Мунар Харамио заявила на приеме по случаю Национального дня Колумбии, сообщает «Репорт».

Дипломат отметила, что с момента установления дипломатических отношений 13 декабря 1994 года Баку и Богота выстроили дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, конструктивном диалоге и общих интересах.

«Важной вехой в этом процессе стало открытие посольства Колумбии в Баку в 2014 году», — подчеркнула она.

По словам посла, с 2011 года между странами действует эффективный механизм политических консультаций, шестой раунд которых состоялся в Баку в апреле этого года. Кроме того, функционирует механизм консульских консультаций.

«Культура и образование остаются самыми прочными мостами, соединяющими наши народы. На протяжении многих лет посольство активно продвигает в Азербайджане колумбийскую литературу, музыку и испанский язык, организуя выставки, литературные мероприятия, концерты и академические программы. В июне 2026 года стартовал уже 14-й ежегодный курс испанского языка для азербайджанских дипломатов и государственных служащих. В этом году также вырос интерес колумбийских студентов к обучению в Азербайджане. В 2025 году мы начали сотрудничество с агентством ASAN в сфере государственных услуг и социальных инноваций, которое успешно развивается. Кроме того, между нашими парламентами налажены прочные связи», — сказала посол.

Нельси Ракель Мунар Харамио отметила, что в октябре Азербайджан посетят колумбийские писатели, поэты, редакторы и издатели.

«В декабре мы представим одну из самых масштабных культурных инициатив посольства — концерт колумбийской музыки в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли в Азербайджанской государственной академической филармонии», — добавила она.

По ее словам, сотрудничество между странами успешно развивается и на многосторонней арене. «Колумбия и Азербайджан продолжают поддерживать друг друга и совместно выступают за укрепление мира, устойчивое развитие, уважение международного права и обеспечение безопасности. Мы намерены и дальше расширять взаимодействие в рамках международных организаций», — подытожила она.