Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции граждан этой страны — Рахматулло Номанджановича Мирзаалимова (1981 года рождения) и Азаматжона Абдугаппаровича Тохтасинова (1976 года рождения) для привлечения их к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Рахматулло Мирзаалимов и Азаматжон Тохтасинов обвиняются в совершении в Узбекистане в составе группы лиц по предварительному сговору присвоения с использованием служебного положения, повлекшего ущерб в особо крупном размере, а также в умышленном использовании поддельных документов, повлекшем тяжкие последствия.

Объявленные в международный розыск лица были обнаружены и задержаны в Азербайджане в апреле 2026 года. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года были приняты решения об экстрадиции обвиняемых. В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции они были переданы уполномоченному органу Республики Узбекистан.