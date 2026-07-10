Власти Новосибирской области рекомендовали организациям, деятельность которых не связана с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такие меры приняты в рамках режима повышенной готовности, введённого в регионе на фоне проблем с обеспечением бензином.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Согласно документу, работодателям независимо от формы собственности рекомендовано организовать удалённую работу сотрудников и сократить расход топлива, не допуская при этом сбоев в социальных и экономических процессах, а также нарушений требований законодательства.

Кроме того, жителям региона рекомендовано ограничить использование личных автомобилей как внутри области, так и при поездках за её пределы. В случае необходимости выезда власти советуют заранее убедиться, что запаса топлива хватит на дорогу в оба конца.

Режим повышенной готовности действует в Новосибирской области с 8 июля и будет сохраняться до особого распоряжения. Причиной его введения стали сложности с обеспечением региона топливом.