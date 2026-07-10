Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, российские войска пытались развернуть масштабное наступление, однако фактически не смогли достичь ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство России в личном составе и технике.

По его словам, если ранее российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас их осталось шесть–семь. Сырский отметил, что благодаря действиям украинских сил темпы продвижения российских войск в первом полугодии 2026 года сократились более чем вдвое.

Он также сообщил, что среднемесячные потери российской армии составляют около 32 тысяч человек убитыми и ранеными, а украинские силы продолжают придерживаться стратегии истощения россиян.