Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, сообщает турецкое издание Hürriyet.

По данным журналиста Абдулкадира Селви, покупателем могли стать ОАЭ или Катар, однако официального подтверждения сделки пока нет.

Издание отмечает, что отказ Анкары от С-400 может способствовать снятию американских санкций CAATSA и открыть путь к возвращению Турции в программу истребителей F-35. США ранее неоднократно требовали, чтобы российские комплексы не находились на вооружении турецкой армии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО выразил уверенность в возвращение его страны в программу США по производству истребителя нового поколения F-35.