Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возвращение его страны в программу США по производству истребителя нового поколения F-35.

«Верю, что конструктивные и плодотворные дискуссии, которые мы провели с моим уважаемым другом, президентом США [Дональдом] Трампом, приведут к конкретным результатам, соответствующим ожиданиям нашей страны в области оборонной промышленности, в частности, в отношении [производства] нашего национального истребителя Кaan и программы F-35», — написал Эрдоган в X по итогам прошедшего 7-8 июля в Анкаре саммита НАТО.

Ранее выступая на пресс-конференции по итогам саммита, турецкий лидер сообщил, что Трамп положительно относится к поставкам Турции истребителей F-35. Сам президент США заявил, что пока не принял решение по этому вопросу.