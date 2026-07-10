Сегодня в поселке Зиря, Ясамальском районе и поселке Биляджари в Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

Отмечается, что сегодня 10-го июля на территории Управления по энергоснабжению и сбыту (УЭСС) Зиря в трансформаторном пункте (ТП) будут проведены работы по благоустройству. В связи с этим с 09:00 до 12:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Сеида Азима Ширвани, Агамалыоглу, Надира Гусейнова, а также в части нового жилого массива поселка Зиря.

В этот же день в связи с ремонтными работами в трансформаторном пункте на территории Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РУЭСС) плановое отключение электроэнергии с 10:00 до 13:00 затронет отдельные участки улиц Абдуллы Шаига, Али бека Гусейнзаде, Балабабы Меджидова, Набат Ашурбейовой и Мирзы Фатали Ахундова.

Кроме того, в это же время в связи с проведением ремонтно-профилактических работ в трансформаторном пункте на территории Низаминского РУЭСС без электроснабжения останутся улицы Джамшида Нахчыванского и Бахруза Нуриева.

В поселке Амирджан, входящем в зону обслуживания Сураханского РУЭСС, во время ремонта трансформаторного пункта также будет приостановлена подача электроэнергии на улицах Эльхана Гасанова, Шафаг и Нефтчи.

На территории УЭСС Биляджари на подстанции «ЭТК-4» напряжением 110/35/6 кВ во втором распределительном устройстве (РУ) будут проводиться работы по реконструкции и ремонтно-профилактическому обслуживанию. В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Бинагади и расположенных рядом новых жилых массивах, на улицах Мамедогуллары, Худадат бека Мелик-Асланова, 10 Мая в поселке Биляджари, а также на части территории, известной как дорога ДСК.