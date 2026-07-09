Самолеты ВВС США вновь начали кружить над нейтральными водами Персидского залива, в том числе возле границы воздушного района, подконтрольного диспетчерам Ирана.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Фиксируется полет как минимум двух транспортных самолетов-заправщиков США над нейтральными водами Персидского залива, которые двигаются по круговой траектории в непосредственной близости от границы подконтрольного Ирану воздушного района», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, еще два борта находятся у побережья Персидского залива и два — над нейтральными водами Оманского залива.

Источник отметил, что речь идет о самолетах типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus.