Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главнокомандующим сухопутными войсками Пакистана ффилдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которого обсудил обострение ситуации в регионе.

Глава иранского внешнеполитического ведомства решительно осудил недавние удары Вооруженных сил США по иранской территории, охарактеризовав их как прямое нарушение Устава ООН и двустороннего Исламабадского меморандума о прекращении огня, передает ИРНА.

Арагчи подчеркнул, что заявления официальных лиц в Вашингтоне о нежелании соблюдать договоренности свидетельствуют о продолжении воинственного курса США. Руководитель МИД Исламской Республики предупредил американскую сторону от дальнейших «авантюр» и заявил, что иранский народ и вооруженные силы страны полны решимости жестко отстаивать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность.