Процесс создания системы «одного окна» в социальной сфере в Молдове начался в 2023 году. Вот уже 3 года как Агентство DOST, будучи структурой в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, приступило к подготовке проекта по созданию в Молдове сети, работающей по принципу «одного окна» в социальной сфере — в целом в направлениях социального обеспечения, социальной защиты, пенсий, социальных пособий, занятости и трудовых отношений. В качестве нашего партнера в этом направлении Национальная касса социального страхования Молдовы выразила свой интерес, и мы начали выстраивать сотрудничество. За 3 года мы провели в Молдове достаточно масштабную работу.

Об этом в интервью журналистам сказал председатель Правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в различных центрах, расположенных в 5 городах Молдовы. Непосредственно в молдавском городе Кагул ведется строительство первого центра в соответствии с моделью DOST. Согласно плану, в будущем году ожидается официальное открытие первого центра. В то же время, в других городах Молдовы планируется организация центров в социальной сфере по модели DOST.

«В целом, мы ведем работу не только в функциональном, но и в операционном направлении, а также в направлении качества. Особо хотелось бы отметить, что в Молдове внедряется индекс DOST — уникальный продукт Агентства DOST, используемый в соцсфере для социальной оценки, мониторинга и контроля в целом. Так, в настоящее время в 10 городах Молдовы проводятся оценки по индексу DOST. То есть, в этой стране ведутся работы в довольно широком формате. Вместе с тем, помимо Молдовы, аналогичная деятельность осуществляется и с Узбекистаном», — сообщил он.