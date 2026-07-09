Национальная стратегия искусственного интеллекта Азербайджана предусматривает разработку концепции суверенного ИИ, которая позволит стране создавать и использовать модели искусственного интеллекта на базе собственной инфраструктуры, национальных информационных ресурсов и кадрового потенциала без зависимости от иностранных технологических компаний.

Об этом на общественных слушаниях Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей» заявил председатель комиссии Рамид Намазов.

По словам Намазова, стратегия искусственного интеллекта координируется с Национальной стратегией ИИ Азербайджана на 2025–2028 годы, а план мероприятий предусматривает утверждение концепции суверенного искусственного интеллекта.

«Сегодня данные и информация превратились в стратегический ресурс. Государство, полностью зависящее от зарубежных технологий, рискует передать управление своим цифровым будущим в чужие руки», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что уже созданный в стране Национальный центр суперкомпьютеров позволит обучать и использовать сложные модели искусственного интеллекта внутри Азербайджана, обеспечивая безопасное хранение государственных данных без передачи их зарубежным облачным сервисам.

По словам Намазова, развитие суверенного ИИ имеет стратегическое значение для обеспечения цифровой независимости, информационной и национальной безопасности, а также повышения эффективности государственного управления, автоматизации процессов принятия решений и диверсификации экономики.

Говоря о цифровом развитии страны, он сообщил, что за последние три месяца число пользователей платформы MyGov увеличилось с 2,7 млн до 3,5 млн человек. Продолжается интеграция единой государственной информационной базы, ведется строительство нового дата-центра, а также создаются кластер кибербезопасности, Центр реагирования на киберинциденты и Центр цифровых исследований.

Кроме того, продолжается работа над единой платформой кибербезопасности, которая обеспечит оперативный обмен информацией между государственными структурами. Намазов также отметил, что в Азербайджане уже зарегистрировано 4,8 млн пользователей биометрической цифровой подписи SİMA, а страна поднялась на 74-е место в Индексе развития электронного правительства ООН, войдя в категорию государств с очень высоким уровнем развития электронного правительства.

Отдельное внимание депутат уделил угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта. По его словам, одной из наиболее опасных тенденций становятся дипфейки и синтетические медиа, способные создавать реалистичные поддельные аудио-, видео- и фотоматериалы.

Дипфейки и дезинформация на основе искусственного интеллекта используются для подрыва общественного доверия, дискредитации государственных институтов и манипулирования общественным мнением, что требует укрепления национальной системы кибербезопасности, подготовки специалистов и развития механизмов цифровой устойчивости.