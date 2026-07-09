Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин достиг договоренности с США о приобретении и размещении на территории страны американских крылатых ракет Tomahawk.

По его словам, соглашение было достигнуто на полях саммита НАТО и позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне Германии. Мерц также отметил, что параллельно власти намерены развивать собственные европейские ракетные системы.

При этом ранее после саммита НАТО канцлер говорил, что переговоры с США по Tomahawk продолжаются и окончательное соглашение еще не было достигнуто.