В последние дни на территории Азербайджана, особенно в прикаспийских районах, зафиксирована миграция нескольких видов саранчи, предположительно проникших в страну из Казахстана и России.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, специалисты провели мониторинг в 95 пунктах в различных регионах страны.

По результатам лабораторных исследований установлено, что речь идет об инвазивных, но не карантинных видах саранчи, включая малую крестовую и берберийскую саранчу. Эти насекомые не являются характерными для фауны Азербайджана.

В АПБА отметили, что совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством экологии и природных ресурсов продолжаются мониторинг и мероприятия по борьбе с вредителями. Комплекс принимаемых мер направлен на сдерживание распространения саранчи, защиту сельскохозяйственных угодий и предотвращение дальнейшей миграции вредителей по территории страны.

Напомним, ранее жители Абшерона стали делиться кадрами нашествия саранчи прибрежной полосе.