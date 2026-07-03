Нашествие саранчи наблюдается на Абшероне. Жители города Сумгайыт на прибрежной полосе отсняли соответствующие видеокадры.

Появление большого количества саранчи на территории Абшеронского полуострова, вызвавшее обеспокоенность жителей, может быть связано с благоприятными климатическими условиями последних месяцев. По словам специалиста, знакомого с ситуацией, обильные осадки и мягкая зима могли создать оптимальную среду для успешной зимовки яиц насекомых и увеличения их численности.

Как отмечается, саранча нередко передвигается группами, а ее массовое появление в определенный сезон является естественным явлением. Тот факт, что насекомые были замечены именно на Абшероне, привлек внимание жителей лишь потому, что подобная картина здесь наблюдается нечасто.

Подчёркнуто, что в летний период численность саранчи традиционно достигает максимума, а теплая погода способствует ее активному развитию. При этом не каждый вид саранчи способен образовывать гигантские рои, уничтожающие посевы.

По словам специалиста, в настоящее время нет оснований говорить о чрезвычайной ситуации. На Абшероне отсутствуют крупные площади зерновых культур, которым саранча обычно наносит наибольший ущерб. Кроме того, мониторинг численности вредителей и меры по их сдерживанию регулярно осуществляют профильные государственные структуры, в том числе Агентство аграрных услуг.

Отметим, что ранее в Баку начали бороться против распространения белой американской бабочки. Также после обильных дождей зафиксировано нашествие лягушек.