Суд Международного финансового центра «Астана» отменил ранее принятое решение о признании арбитражного вердикта Международной торговой палаты (ICC), который предусматривал взыскание с «Газпрома» около 1,4 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Суд пришел к выводу, что законодательство МФЦА не предоставляет ему полномочий рассматривать вопросы о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, если спор не связан с деятельностью самого центра или его участников.

В результате решение о признании арбитражного вердикта было аннулировано.