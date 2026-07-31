Принадлежащий арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан в управление государства, сообщила Генпрокуратура Армении.

«В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения, при посредничестве Генеральной прокуратуры, по решению Антикоррупционного суда акции ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат»» переданы в управление и под охрану Республики Армения в лице Министерства экономики», — сказано в сообщении.