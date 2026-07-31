Кассационный суд Казахстана отменил решение о выдворении гражданина Азербайджана, которого полиция пыталась депортировать за неоднократные административные правонарушения, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и употребление наркотических средств без назначения врача.

Основанием для обращения полиции в суд стали неоднократные административные нарушения со стороны иностранца. Суд первой инстанции удовлетворил требование о его выдворении, пишут СМИ Казахстана.

Однако Кассационный суд отменил это решение, отметив, что законодательство Казахстана не предусматривает автоматическую депортацию иностранного гражданина лишь на основании совершения административных правонарушений. Суд указал, что при принятии такого решения необходимо учитывать тяжесть нарушений, степень вины, продолжительность законного проживания в стране, семейное положение и другие существенные обстоятельства.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданин Азербайджана постоянно проживает в Казахстане на основании вида на жительство, занимается предпринимательской деятельностью, исправно уплачивает налоги и реализует инвестиционный проект по строительству торгово-промышленного комплекса.

Кроме того, суд принял во внимание, что у предпринимателя имеются обязательства перед государством по оплате земельного участка со сроком исполнения до 2030 года. Размер задолженности составляет 14 млн тенге (около 50 тыс. манатов).

Также были учтены положительная характеристика иностранного гражданина, наличие устойчивых социальных связей в Казахстане и обращение Генерального консульства Азербайджана.

Учитывая совокупность этих обстоятельств, Кассационный суд пришел к выводу, что выдворение является несоразмерной мерой, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления полиции о депортации.