Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вместе с первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой ознакомилась с оздоровительно-реабилитационным центром «Алтын-Балалык» в городе Чолпон-Ата.

Оздоровительно-реабилитационный центр «Алтын-Балалык» функционирует с мая 2022 года. Главная цель учреждения – оказание высококачественных медицинско-реабилитационных услуг детям и обеспечение их отдыха.

В центре имеются 136 комнат на 800 коек. Ежегодно во время летних каникул в действующем здесь летнем лагере отдыхают 8 — 8,5 тыс. детей из всех регионов Кыргызстана и соседних стран. А с сентября по июнь следующего года Центр принимает для реабилитации детей с инвалидностью.