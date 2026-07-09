ФСБ России сообщила о предотвращении беспрецедентных по масштабу серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотника, одной из целей которых, по данным ведомства, было покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России.

По информации Центра общественных связей ФСБ, в Москве задержана 25-летняя гражданка России, которую, как утверждается, украинские спецслужбы завербовали в 2024 году. Следствие считает, что в 2026 году она арендовала квартиру, установила камеры для наблюдения за домом и автомобилем военного и передавала видеотрансляцию и собранные данные своему куратору.

«Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России», — говорится в заявлении ФСБ.

По версии ФСБ, женщина также подготовила средства маскировки и продукты для предполагаемого исполнителя покушения, а после выполнения задания планировала выехать через Турцию и Молдову в Украину. В ведомстве утверждают, что куратор поддерживал с ней общение, выдавая его за романтические отношения.

При задержании у подозреваемой изъяли камеры, средства маскировки, телефоны с перепиской и другие материалы. В ФСБ заявили, что женщина признала вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и приготовлении к террористическому акту, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.