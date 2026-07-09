Вторым убийцей Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, оказался сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), желавший перейти на службу в Главное управление разведки (ГУР). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Так, вторым убийцей Анастасии Березовской, устроившей теракт в Монако, оказался сотрудник управления «Т» СБУ (занимается политическими преследованиями). Однако немаловажным нюансом является тот факт, что эсбэушник намеревался перевестись из «службы безпеки» [СБУ] в военную разведку, где ему обещали банально больший размер денежного довольствия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве испытания сотрудник СБУ должен был принять участие в задании ГУР, которое в итоге завершилось его арестом.

Тем временем, как пишет британская газета The Guardian, скандал с возможной причастностью украинских спецслужб к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может нанести Киеву серьезный политический ущерб.

«Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывом на территории Европы, нанесли бы серьезный ущерб репутации Украины», — пишет The Guardian.

Как замечает издание, скандал может иметь «серьезные политические последствия» для властей Украины.

Газета также указывает на то, что эта история раскручивается в то время, когда Владимир Зеленский находится на саммите НАТО в Анкаре, стремясь укрепить поддержку Киева со стороны западных союзников.