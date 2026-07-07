Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, тело обнаружили около 23:00 6 июля, женщину застрелили. Подозреваемая находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Уточняется, что по делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них — действующий офицер Главного управления разведки, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Покушение на Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. При взрыве в жилом доме пострадал сам Ермолаев, также была серьезно ранена и потеряла ноги сопровождавшая его женщина, пострадал его сын-подросток, они госпитализированы.