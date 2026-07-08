Тема Южного Кавказа не обсуждалась на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре, однако этот вопрос при необходимости может войти в повестку дня.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, посвященной итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, сообщает «Азертадж».

Он назвал «очень успешными и историческими» результаты двухдневного саммита альянса.

«По итогам саммита заложены основы более сильного Северо-атлантического блока. Тот факт, что все 32 страны НАТО были представлены в турецкой столице на уровне лидеров, свидетельствует об уровне доверия и уважения к турецкой дипломатии», — сказал Эрдоган.

По его словам, саммит в Анкаре пришелся на период, когда Северо-атлантическая безопасность столкнулась с серьезными вызовами: «Уверен, что итоги обсуждений станут путеводителем для нашего общего будущего».

Эрдоган привлек внимание к достижениям современной Турции.

«По объемам оборонных затрат, военному потенциалу и мощи ВПК Турции находится впереди многих стран-союзниц. Мы обладаем второй армией в НАТО. Безопасность юго-восточного фланга альянса долгий период обеспечивается Анкарой», — отметил он.

Глава турецкого государства призвал европейских союзников вносить активный вклад в потенциал НАТО путем оборонных инициатив: «Необходимо дополнять мощь блока, а не заниматься ненужным повтором проектов».