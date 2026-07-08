Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над иранским островом Харк, а также не исключает восстановления морской блокады Ирана.

Выступая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Трамп заявил, что США способны взять под контроль стратегически важный остров. «Мы можем взять под контроль остров Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут восстановить морскую блокаду Ирана.

«Мы можем установить блокаду, вернуть блокаду. И это будет блокада только в отношении Ирана», — отметил президент США, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, что американские военные могут уже в эту ночь нанести мощные удары по Ирану.