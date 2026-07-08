Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут уже в эту ночь нанести мощные удары по Ирану. Об этом он сказал журналистам на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, Иран атаковал американские корабли в Ормузском проливе, запустив по ним несколько беспилотников и одну ракету.

«Прошлой ночью мы нанесли по ним очень сильный удар. Вероятно, сегодня ночью мы снова ударим сильно. Я сделаю небольшое предупреждение», — сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

«Сегодня ночью мы нанесем мощный удар, но посмотрим, как все сложится», — заявил президент США.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном больше не действует. По его словам, он больше не считает соглашение действующим и не видит смысла в дальнейших переговорах с Тегераном.