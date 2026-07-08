Мировые цены на нефть резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что меморандум с Ираном по урегулированию конфликта больше не действует.

На фоне опасений новой эскалации на Ближнем Востоке стоимость нефти Brent выросла на 6,04% — до 78,64 доллара за баррель, а WTI подорожала на 6,15% — до 74,77 доллара.

Инвесторы опасаются, что возможные новые удары по иранской инфраструктуре и обострение ситуации в районе Персидского залива могут нарушить поставки нефти. Дополнительную поддержку ценам оказало сокращение запасов нефти и топлива в США, о котором сообщил Американский институт нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном больше не действует. По его словам, он больше не считает соглашение действующим и не видит смысла в дальнейших переговорах с Тегераном.