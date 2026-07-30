Европейский союз может потребовать от Армении ввести визовый режим с Россией в рамках дальнейшего продвижения страны по пути евроинтеграции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники и экспертов.

По данным издания, вопрос может стать одним из условий для углубления сотрудничества Еревана с ЕС, поскольку Брюссель стремится привести миграционную политику стран-кандидатов в соответствие с европейскими нормами.

Как отмечают авторы публикации, возможное введение визового режима может осложнить перемещение граждан между двумя странами и стать одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях Еревана и Москвы.

«Введение визового режима с РФ чревато для Армении тяжелыми экономическими последствиями, учитывая, что в 2025 году россияне обеспечили около 40% туристического потока в республику (более 900 тыс. человек). Кроме того, переводы из России, составившие в 2025 году $3,87 млрд, формируют восьмую часть ВВП Армении, а их прекращение нанесет удар по валютным поступлениям», — пишут Известия.

Как считает завкафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров, разрыв связей с РФ и ЕАЭС лишит Армению рынка сбыта для более чем 90% ее основного экспорта, а переход на рыночные цены приведет к трехкратному подорожанию газа. Вытеснение российских инвестиций вызовет зеркальные ответные меры, при этом европейские инвесторы не смогут компенсировать бюджетные потери от разрыва отношений с РФ.

Издание отмечает, что для России вступление Армении в ЕС и возможный разрыв двусторонних связей также создадут комплекс проблем:

«Москва потеряет стратегический плацдарм в Закавказье, под угрозой окажется работа нашей военной базы в Гюмри. Наконец, сворачивание безвизового режима и сокращение торговли усложнят логистические цепочки. Поэтому Москва тоже заинтересована в членстве Армении в ЕАЭС и сохранении с нею тесных отношений».