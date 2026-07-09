Где проходят генетические границы Азербайджана? Правда ли, что среди жителей страны есть потомки викингов, древних арабов, хазар, английских рыцарей и библейских родов? Почему результаты ДНК-тестов нередко опровергают семейные легенды и исторические мифы? Об этом в интервью Minval рассказал администратор проекта «ДНК Азербайджана»( DNA Azerbaijan), исследователь Орхан Хансувар.

-Проект «ДНК Азербайджана» (Azerbaijan DNA) был создан в 2010 году. Проект функционирует при американской компании Family Tree DNA (Фамильное древо ДНК). То есть у каждой страны аналогичный проект, над которым работает свой админ, тестируя представителей разных народов, заселяющих территории стран в целях исследования этнического происхождения населения и его истории.

Например, Армения реализует идентичный проект с 1999 года. И поэтому ранее, когда этнические азербайджанцы, проживающие в Европе, проходили тест ДНК, в их результатах местом происхождения ошибочно указывалась Армения. Почему? Потому, что раньше из-за отсутствия такого проекта в Азербайджане и, соответственно, базы данных, и географически территорией происхождения показывали Армению.

Позже мы создали свой проект, и постепенно собрали 1600 образцов. Вдобавок за последние 4-5 месяцев мы протестировали дополнительно около 520-525 человек. В результате наша база данных в ближайший месяц превысит более 2 тыс. образцов ДНК.

Среди последних 525 образцов есть тесты, полученные у членов аристократических семей, потомком беков и ханов. Есть у нас и чиновники: министры, депутаты и т.д. Заключения ДНК тестирования получены и для потомков Сефевидов, потомков пророка Мухаммеда – сеидов. В связи с чем можно сделать такой вывод, что в Азербайджане не осталось этнической группы, которую бы мы не протестировали- горских евреев, лезгин, удин, татов, турок, талышей, курдов и других. Мы располагаем результатами тестирования ДНК из каждой зоны Азербайджана. И самые важные — это ожидаемые результаты по 525 образцам.

— Почему они так значимы для вас?

— Потому, что это повлияет на статистику, в корне изменив ее. Например, мы узнаем, какие гаплогруппы Y-ДНК присутствуют на данной территории. Что такое Y-ДНК гаплогруппа? Как известно, мужчины — носители одной Y-ДНК хромосомы. Это значит, что они получают по одной Y-хромосоме от своего отца и передают её исключительно своим сыновьям, независимо от места проживания.

— Вы тестируете только мужчин?

— Нет, и женщин тоже. Женщины носят митохондриальную ДНК — с набором XX. Они получают её от своих матерей. То есть наука доказывает, что все человечество произошло от одного мужчины и одной женщины. Наши исследования показывают, что у многих людей за последние 300-400 столетий в среднем было 128 общих предков. Например, кто-то по отцовской линии может быть арабом, но нести 25% тюркских генов. По фенотипу этот человек может быть полностью похож на тюрка, но по отцовской линии — являться арабом или евреем. Y-ДНК не меняется, а аутосомы изменчивы. В вопросе этнического процента это главные показатели.

— А куда приводит отцовская линия человечества?

— С точки зрения науки, праотцу дали имя Адам. Назвали эту гаплогруппу А. Согласно науке, она появилась на территории Танзании, в Африке. Оттуда она разделилась. Впоследствии гаплогруппа А мутировала. Все мужчины приходят к одному корню, но есть один нюанс — разница в годах. Например, есть те, кто объединяется 8 тыс. лет назад, а есть такие, чьи единые предки проживали 10 тыс. лет назад. Есть линии возрастом тысячи лет. А чтобы найти близких родственников, рассматриваются так называемые субклады (subclade) — подветви гаплогруппы. которые указывают, например, на то, что 800 лет назад предки определенного лица объединились с кем-то из грузин, талышей, тюрков и т.д. Вот так и возникает ветвь в генеалогическом древе.

— Вы сказали, что проводили анализы ДНК депутатов и чиновников?

— Да, проводили. Сейчас мы ждем результатов по восьми парламентариям, они еще не вышли. Даже покойный депутат Хады Раджабли обращался к нам. Выяснилось, что был арабского происхождения. Примерно тысячи лет назад его предки объединились с арабами. То есть праотцом, вероятно, был араб.

Также мы протестировали бывшего депутата Евду Абрамова. По результатам анализа, он является прямым потомком пророка Аарона, брата пророка Моисея.

Кроме того, наша группа протестировала потомков ханов — получили ДНК-анализ прямых потомков Панахали хана. У них вышла гаплогруппа J2. Это гаплогруппа тюркского происхождения. Они, кстати, объединяются с родом экс-генпрокурора Закира Гаралова — вышли двоюродными братьями, что очень интересно.

— Принято считать, что населения отдаленных высокогорных сел смогли, так сказать, «законсервировать» свою ДНК и сохранить ее почти в первозданном виде. Так ли это?

— Недавно мы взяли три теста у жителей села Хыналыг. Один из тестов показал прямое родство с ашкеназами — европейскими евреями. Но их субклад больше принадлежит субкладу хазарских тюрков. Другая небольшая ветвь имеет йеменское происхождение. А вот у жителей Губинского села Грыз вышли скандинавские корни, корни викингов. В Губе и Гусаре очень много таких фактов. В самом Гусаре есть село Яргун. Там по результатам тестирования оказалось, что их гаплогруппа полностью совпала с норвежской. То есть не исключается, что 800 лет, 900 лет назад чей-то прадед даже был викингом.

— Дорого ли обходится тест ДНК?

— Есть стандартные цены. Тестирование проводит компания в США. Мы же оказываем помощь желающим проверить свое генеалогическое древо. В Family Tree DNA проводится научное исследование, то есть это международный проект, их стандартная цена составляет 70-90 долларов за тест. Вдобавок накладываются издержки на транспортировку и услуги. В итоге он обходится примерно в 200 манатов.

— А в каких регионах Азербайджана вы наблюдаете самые интересные результаты?

— Самые интересные результаты, например, в Губа-Гусарском районах, бакинских селах. В Хызынском районе есть село Дизавер. Вы, наверное, слышали о нем? Так вот, один из местных жителей имеет английские корни, его предок примерно 900 лет назад каким-то образом очутился в данной местности. Как он попал в Дизавер, не известно, но это факт. Это род, которому принадлежит поэт Микаил Мушфиг.

— Вы сказали, в бакинских селах выявлены любопытные результаты…

— В бакинских селах, например, есть жители арабского и сирийского происхождения. Среди них имеется один род, называющий себя сеидами — прямыми потомками пророка Мухаммеда. Оказалось, что он имеет грузинское происхождение. Эти люди к потомкам пророка не имеют отношения. Сами они не хотят предавать эту информацию огласке, потому что, полагая, что они имеют отношение к святым, построили известное святилище, к ним приходят паломники, есть люди, которые веруют в них.

Мы тестировали многих сеидов. В результате подтвердилось родство с пророком всего у трех родов, например, у рода из села Таза Шильян в Уджарском районе. А вы знали, что Саудовская Аравия выдает таким людям гражданство? У Саудовской Аравии есть официальное решение по этому поводу. Если кто-то окажется из клана племени курайшитов- Бану Хашим, ему дают гражданство и выделят ежемесячное пособие для его содержания.

— А из ханских родов кто-то остался у нас?

— Из ханских родов — да. Например, у потомком нахичеванских ханов по заключению ДНК получена гаплогруппа J2. Также проверили представителей рода Кенгерли. У них подтвердилось тюркское происхождение. У карабахских ханов, нахичеванских ханов, талышских ханов получен субклад J2.

— А как вы берете ДНК?

— Из слюны. Есть официальный сайт Family Tree DNA, открытый для всех. Можно зарегистрироваться там, выбрать тестирование «Семейное древо» и так далее. Далее, заказываете тест, после оплаты заказа вам отправляют по почте на ваш адрес пробирку. Можете даже самостоятельно упаковать пробу и отправить им по почте. В упаковке посылаются две тестовые палочки. Одной вы должны пройтись по внутренней стороне левой щеки, а другой — по правой стороне. Полученные образцы упаковываются во флакон, записываются данные и обратно отправляются по почте в США. Расшифровка теста приходит в онлайн-форме, вам предоставляется профиль, личный научный номер и ваш пароль. Заходите и знакомитесь со своими результатами.

— Значит, вы единственные исследователи генеалогического древа в Азербайджане?

— Мы хотим создать национальную генетическую базу Азербайджана. Мы работаем над картой ДНК по регионам, то есть исследуем происхождение жителей регионов с точки зрения гаплогрупп, и прорабатываем с аутосомной точки зрения. Строим единое древо. Изучаем объединения родов и стараемся создать единый генетический паспорт для Азербайджана. Но не все так просто, эти исследования требуют финансовых вложений.

— Что вы можете сказать про костяк коренного населения Азербайджана по результатам ваших исследований?

— В целом, примерно 50% азербайджанцев живут на данной территории более 10 000 лет. В Ярдымлы возраст одного субклада составляет 19 тыч. лет. Одна ветвь потомков этого субклада переселилась в Месопотамию. В других районах возраста гаплогрупп составляют 17 тыс. лет. Представьте себе что это значит.