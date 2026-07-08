Казахстан ограничил въезд грузового и легкового транспорта из соседних стран и выезд в них до одного раза в сутки.

Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

«И грузовые, и легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива», – отметил он.

По его словам, потребление ГСМ в последнее время «заметно выросло» в приграничных регионах – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Все эти три области граничат с Россией.