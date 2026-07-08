К сожалению, есть и граждане Азербайджана, которые участвуют в военных конфликтах в других странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Иордании, министром иностранных дел и по делам иорданцев, проживающих за рубежом, Айманом ас-Сафади.

Министр отметил, что это осуществляется различными обещаниями и путями: «Я еще раз обращаюсь к гражданам Азербайджана: это считается преступлением в Азербайджане, является нарушением законодательства. Подобные действия могут привести даже к лишению гражданства Азербайджана».